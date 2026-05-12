Quattro David di Donatello, l’Audience Award al Festival di Chicago, la prima mondiale al Toronto International Film Festival e un incasso in sala che ha superato i 2,6 milioni di euro. Primavera di Damiano Michieletto non è semplicemente uno dei film italiani più belli e discussi del 2025. È un racconto in cui la musica diventa atto di disobbedienza e libertà femminile, ambientato in una Venezia del primo Settecento sporca e viva, lontanissima dalla cartolina. E che arriva in prima visione stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, Premio Strega 2009, il film porta sul grande schermo una storia che mescola storia, musica e condizione femminile con una naturalezza disarmante.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Primavera" di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino, è da vedere stasera in tv: una storia di musica, libertà e riscatto

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PRIMAVERA | Trailer Ufficiale

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Trionfa ai David di Donatello il film Le città di Pianura di Sossai, tutto girato in Veneto. Si è aggiudicato ben otto statuette. Tre i premi ricevuti anche dal film Primavera di Damiano Michieletto. #ioseguotgr #daviddonatello #cinema #veneto #sossai x.com

Primavera, Michele Riondino e Tecla Insolia nel film di Damiano Michieletto su Sky CinemaArriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV il film vincitore di 4 statuette alla 71ª edizione dei David di Donatello : Primavera, con Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi, che ... teleblog.it