Nella zona di Primavalle, un uomo è stato trovato morto e la polizia ha arrestato la compagna, accusata di aver causato il suo decesso. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe tentato di far passare l’incidente come una caduta accidentale, cercando di nascondere le tracce di violenza. Si indaga anche su eventuali minacce o legami criminali che la sospettata avrebbe usato per intimidire il partner in passato.

? Punti chiave Come ha fatto la donna a nascondere l'aggressione ai vicini?. Quali legami criminali vantava la sospettata per intimidire il compagno?. Perché le indagini hanno smentito la tesi della caduta accidentale?. Cosa era successo tra i due nel mese di febbraio?.? In Breve Aggressione precedente a febbraio con frattura al naso della vittima.. Monica Belciug vantava legami con i clan Spada e Casamonica.. Vicini segnalarono urla e impatti alle ore 23:00 del 26 aprile.. Sostituto procuratore Antonio Di Cicco coordina le indagini su via Angelo Fava.. Il 28 aprile scorso, un uomo di 60 anni è deceduto nel quartiere Primavalle a Roma dopo essere stato aggredito dalla propria compagna con una cornice e un’asta per appendiabiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primavalle, ucciso dalla compagna: lei tentò di simulare una caduta

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