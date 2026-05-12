Massacrato in casa e lasciato agonizzare per ore a Primavalle | arrestata la compagna 36enne

Una donna di 36 anni è stata arrestata a Primavalle, dopo che il suo compagno è stato trovato gravemente ferito in casa e poi morto alcune ore dopo. Le indagini hanno portato gli inquirenti a contestare l’omicidio volontario, con elementi come tracce di sangue lavato, immagini riprese da un video e segni sul supporto dell’appendiabiti. La vittima era stata anche massacrata e lasciata agonizzare prima di morire.

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La svolta dopo la morte di Alberto Pacetti: gli investigatori contestano l’omicidio volontario tra sangue lavato, video choc e tracce sull’appendiabiti. Una lite violentissima degenerata in tragedia, ore di agonia prima della richiesta di aiuto e una ricostruzione investigativa che, col passare dei giorni, si è fatta sempre più inquietante. È accusata di omicidio volontario Monica Belciug, cittadina romena di 36 anni arrestata dalla polizia per la morte del compagno Alberto Pacetti, 61 anni, deceduto dopo un’aggressione avvenuta in un appartamento di via Angelo Fava, nel quartiere Primavalle. Il ricovero al Gemelli e la morte dopo le gravissime ferite.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Massacrato in casa e lasciato agonizzare per ore a Primavalle: arrestata la compagna 36enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, massacrò e uccise il compagno in casa durante lite: 36enne arrestataUna donna di 36 anni, Monica Belciug, il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un... Leggi anche: Massa, la compagna di Giacomo: "Massacrato a morte davanti ai miei occhi, dovevamo sposarci" Argomenti più discussi: Sacko Bakari, il bracciante in bici massacrato dalla babygang. Taranto è sotto choc; Uccide il compagno durante una lite in casa: ?Alberto Pacetti massacrato con la cornice di un quadro e un’asta appendiabiti. La 36enne...; Garlasco in Tv, De Rensis: Stasi massacrato per uno sguardo, ora si minimizza tutto. La nuova intercettazione di Sempio sul sangue a casa Poggi; Operaio massacrato a calci e pugni in casa: colpito alla schiena e al volto, il corpo trovato in cantina. È il 14 aprile del 2025. Da un mese, Andrea Sempio sa di essere indagato per la seconda volta dalla procura di Pavia. È in auto, è preoccupato, si lancia in uno dei suoi soliloqui intercettati dai carabinieri. Fa riferimento alle tre telefonate a casa Poggi nei gior x.com [S13 SC] FHR massacrato e messi 2 socket in questa bellissima corona da paladino reddit Roma, massacrò e uccise il compagno in casa durante lite: 36enne arrestataUna donna di 36 anni, Monica Belciug, il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un ... lapresse.it