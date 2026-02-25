A San Valentino tentò di strozzare la compagna | ora vuole uscire di cella

Il quarantenne ha tentato di soffocare la compagna durante una lite, a causa di una discussione accesa. Le forze dell’ordine lo hanno arrestato e portato nel carcere dei Miogni, dove si è svolto l’interrogatorio di garanzia. L’uomo ha chiesto di essere rimesso in libertà, sostenendo di aver agito in un momento di rabbia. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che continuano a raccogliere prove per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Varese, 25 febbraio 2026 – Si è svolto nel carcere dei Miogni l'interrogatorio di garanzia del quarantenne arrestato per lesioni personali aggravate ai danni della compagna. Nel giorno di San Valentino – secondo le accuse – le aveva stretto le mani al collo. Lo straniero ha risposto alle domande del gip Rossana Basile fornendo la propria versione dei fatti e respingendo le contestazioni. Assistito dagli avvocati Fabio Fiore e Paolo Valenzano ha anche chiesto una misura cautelare meno afflittiva del carcere. Il giudice ha invitato la difesa a formalizzare l'istanza per iscritto, riservandosi la decisione.