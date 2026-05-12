Previsioni meteo per Avellino – 13 maggio 2026

Il 13 maggio 2026 ad Avellino si prevede una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che si intensificano durante la mattina. Nel corso della serata, le precipitazioni diminuiranno e il cielo si schiarirà. La quantità di pioggia stimata è di circa 3 millimetri. La temperatura massima prevista è di circa 20°C, mentre quella minima si attesterà intorno ai 12°C.

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Ad Avellino, il 13 maggio 2026, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 13 marzo 2026Ad Avellino il 13 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata che... Previsioni meteo per Avellino – 13 aprile 2026Ad Avellino, il 13 aprile 2026, il cielo sarà per lo più poco nuvoloso per l'intera giornata, con la possibilità di qualche addensamento nelle ore... Argomenti più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledi 6 maggio; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026. Meteo, forte perturbazione tra il 15 e il 16 maggio: la tendenzaLa tendenza meteo da mercoledì 13 indica il passaggio di altre fasi perturbate con forte maltempo soprattutto nella parte finale della settimana. meteo.it