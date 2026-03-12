Previsioni meteo per Avellino – 13 marzo 2026

Il 13 marzo 2026 ad Avellino i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata. Durante queste ore si potranno verificare deboli piogge, mentre al mattino e in serata il cielo si presenterà generalmente sereno o con poca nuvolosità. Le temperature massime e minime non sono ancora state comunicate.

Ad Avellino il 13 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata che potranno dar luogo a deboli piogge. In serata è previsto un rasserenamento. Gli accumuli saranno molto deboli, intorno a 0,5 mm di pioggia. La temperatura massima raggiungerà 16°C, mentre la minima sarà di 7°C. I venti saranno deboli al mattino da Sud-Sudest e moderati nel pomeriggio da Sud-Sudovest.