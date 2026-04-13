Previsioni meteo per Avellino – 13 aprile 2026

Il 13 aprile 2026, ad Avellino il cielo sarà principalmente sereno durante tutta la giornata. Nel tardo pomeriggio e in serata potrebbe verificarsi qualche aumento di nuvolosità, ma non sono attese piogge. Le temperature si manterranno stabili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La giornata si svolgerà senza particolari eventi meteorologici, offrendo condizioni favorevoli alle attività all'aperto.

Ad Avellino, il 13 aprile 2026, il cielo sarà per lo più poco nuvoloso per l'intera giornata, con la possibilità di qualche addensamento nelle ore serali; non sono previste precipitazioni. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, la temperatura massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Previsioni meteo per Avellino – 13 marzo 2026Ad Avellino il 13 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata che... Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.