Il 12 maggio 2026 a Milano e in Lombardia si apre una giornata con qualche ora di sole, soprattutto in pianura, dopo un lunedì caratterizzato da pioggia e grandine e un martedì con vento forte. Tuttavia, già da giovedì sera sono previste nuove precipitazioni, che interesseranno gran parte della regione. Le previsioni indicano anche la possibilità di nevicate oltre i 1.000 metri di quota. È consigliabile portare con sé l’ombrello.

Milano 12 maggio 2026 - Dopo un lunedì di pioggia e grandine e un martedì segnato dall’allerta vento si apre una finestra all’insegna del sole, soprattutto in pianura, ma già da giovedì sera la pioggia tornerà ad essere protagonista su gran parte della regione e con possibili nevicate oltre i 1.500 metri. Il quadro meteo della Lombardia. Questo il quadro meteo, secondo Arpa Lombardia: “Il transito di due successive perturbazioni nord-atlantiche sull'Europa centro-settentrionale porta condizioni meteorologiche variabili sulla Lombardia. Oggi, martedì 12, tempo generalmente soleggiato. Vento in rinforzo da nord con possibili forti raffiche a carattere favonico, localmente anche molto forti sui settori nord-occidentali fino a 70-80 orari e ancora di più a quote medie e alte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, una finestra di sole ma poi tenete a portata l’ombrello

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