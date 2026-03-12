Sabato 12 marzo 2026 a Milano e in Lombardia si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature massime in calo. Nel corso della giornata arriverà anche un episodio di pioggia, che interesserà alcune zone della regione. Le previsioni indicano che nelle ore successive le condizioni meteo continueranno a oscillare tra periodi di sole e di nuvole, con la pioggia che si farà sentire in alcune aree.

Milano, 12 marzo 2026 – Un sabato a rischio pioggia e temperature massime in discesa un po’ per tutta la Lombardia poi giornate dove sole e nubi si alterneranno con notevole frequenza. La cappa di smog è destinata a durare almeno sino a domenica sulle pianure lombarde Il quadro generale. “La discesa di una vasta saccatura dalla Scozia - spiegano gli esperti di Arpa - determina condizioni di tempo variabili sulla Lombardia con continua rotazione dei flussi in quota e aria umida a tutti gli strati. La nuvolosità sarà diffusa anche se non sono da escludere ampie schiarite. Le precipitazioni saranno deboli o molto deboli sparse fino a venerdì 1 3, per poi i nsistere nella giornata di sabato 14 sui settori occidentali anche con cumulate moderate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano Lombardia, sole e nubi ma poi un giorno di pioggia. Ecco quando e dove

