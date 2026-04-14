Nelle previsioni per Milano e la Lombardia, si segnala un ritorno del sole dopo giorni di pioggia, con temperature massime in leggero aumento. Tuttavia, gli esperti avvertono che questa condizione potrebbe essere di breve durata. Le condizioni meteorologiche sono in fase di cambiamento e non si escludono future variazioni nel corso della settimana. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nel breve termine.

Milano 14 aprile 2026 - La pioggia sulla Lombardia di questi giorni lascia spazio a un cielo più sereno e con temperature massime in leggero aumento ma potrebbe trattarsi solo di una tregua. La tendenza, infatti, prospetta per domenica e lunedì cieli coperti con possibilità di pioggia Il vortice depressionario in azione sul Tirreno responsabile di questa breve fase di tempo instabile, infatti, tende lentamente a spostarsi verso il Mediterraneo centrale collocandosi tra Sicilia e Libia. A sostituirlo un promontorio di alta pressione di matrice oceanica che porterà tempo più stabile sulla nostra regione fino alle porte del week-end con temperature in media stagionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano Lombardia, torna il sole ma il rischio è che duri poco

METEO MILANO & LOMBARDIA – Martedì 3 Febbraio 2026 | Pioggia e Nuvole ma Miglioramento

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