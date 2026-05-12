Prevenzioni delle truffe a Volturara Comandante con gli anziani

Da anteprima24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Volturara Irpina, presso la Chiesa di San Nicola di Bari, si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe. L’evento si è concentrato sui rischi a cui sono più esposte le persone anziane, con l’obiettivo di fornire informazioni utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro. La riunione ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, con l’intento di sensibilizzare sulla sicurezza personale in questa fascia di età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Presso la Chiesa di San Nicola di Bari di Volturara Irpina, si è svolto un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare riferimento ai raggiri perpetrati ai danni delle persone anziane. L’iniziativa, curata dal Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e vicinanza alla cittadinanza. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali modalità operative utilizzate dai truffatori, soffermandosi in particolare sulla cosiddetta truffa del “finto Carabiniere”, fenomeno che continua a colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

prevenzioni delle truffe a volturara comandante con gli anziani
© Anteprima24.it - Prevenzioni delle truffe, a Volturara Comandante con gli anziani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Volturara Irpina, il Comandante dei Carabinieri incontra gli anziani: focus sulla prevenzione delle truffe

Serino: carabinieri in prima linea per la prevenzione delle truffe agli anzianiProseguono gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzati a sensibilizzare i cittadini, in particolare le...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web