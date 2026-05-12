Prevenzioni delle truffe a Volturara Comandante con gli anziani
A Volturara Irpina, presso la Chiesa di San Nicola di Bari, si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe. L’evento si è concentrato sui rischi a cui sono più esposte le persone anziane, con l’obiettivo di fornire informazioni utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro. La riunione ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, con l’intento di sensibilizzare sulla sicurezza personale in questa fascia di età.
Tempo di lettura: < 1 minuto Presso la Chiesa di San Nicola di Bari di Volturara Irpina, si è svolto un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare riferimento ai raggiri perpetrati ai danni delle persone anziane. L’iniziativa, curata dal Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e vicinanza alla cittadinanza. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali modalità operative utilizzate dai truffatori, soffermandosi in particolare sulla cosiddetta truffa del “finto Carabiniere”, fenomeno che continua a colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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