Prevenzioni delle truffe a Volturara Comandante con gli anziani

A Volturara Irpina, presso la Chiesa di San Nicola di Bari, si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe. L’evento si è concentrato sui rischi a cui sono più esposte le persone anziane, con l’obiettivo di fornire informazioni utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro. La riunione ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, con l’intento di sensibilizzare sulla sicurezza personale in questa fascia di età.

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