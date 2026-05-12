Volturara Irpina il Comandante dei Carabinieri incontra gli anziani | focus sulla prevenzione delle truffe
L’8 aprile scorso, presso la chiesa di San Nicola di Bari a Volturara Irpina, il Comandante dei Carabinieri ha incontrato gli anziani del paese. L’obiettivo dell’incontro è stato fornire informazioni e consigli sulla prevenzione delle truffe, con un focus specifico sui tentativi di raggiro rivolti alle persone di età avanzata. La riunione ha visto la partecipazione di diverse persone della comunità locale, interessate a conoscere meglio le modalità di difesa.
Nella giornata dell’8 aprile u.s., presso la Chiesa di San Nicola di Bari di Volturara Irpina, si è svolto un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare riferimento ai raggiri perpetrati ai danni delle persone anziane. L’iniziativa, curata dal Comandante della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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