Prevenzione degli incendi boschivi | 441mila euro per l' Appennino Parma Est

Per far fronte all'aumento del rischio di incendi boschivi, sono stati stanziati 441mila euro per l'Appennino Parma Est. Le condizioni climatiche più calde, con periodi più lunghi di siccità e poche piogge, hanno contribuito a rendere il territorio più soggetto a incendi, soprattutto nelle zone collinari e montane dove si trovano vaste aree di bosco.

Cambiano le condizioni climatiche e con esse cambia anche il rischio incendi. Temperature più alte, periodi di siccità sempre più lunghi e una minore frequenza delle piogge stanno rendendo il territorio più vulnerabile, soprattutto in collina e in montagna, dove si concentrano aree boscate estese.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Massima allerta per l'inizio del periodo degli incendi boschivi invernaliPer questo il Sistema antincendi boschivi (Aib) del Piemonte si è riunito per un incontro operativo di coordinamento, ospitato nella direzione... Appennino, via libera ai piani per Parma Est: 4 milioni per servizi e sviluppoSanità, scuola, interventi sociali ed educativi e nuovi servizi di prossimità per contrastare lo spopolamento e rafforzare l’attrattività dei... Contenuti utili per approfondire Incendi boschivi, dalla Regione oltre 440 mila euro per la prevenzione nell'Appennino Parma-estQuasi 3,5 milioni di euro per la prevenzione degli incendi boschivi in 60 Comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo, da Piacenza alla Romagna: la Regione finanzia interventi su viabilità forestale, inf ... gazzettadiparma.it Prevenzione incendi boschivi in appennino, oltre un milione per 9 Comuni piacentiniBologna - Cambiano le condizioni climatiche e con esse cambia anche il rischio incendi. Temperature più alte, periodi di siccità sempre più lunghi e una ... piacenzasera.it