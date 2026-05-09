TS – Insulti razzisti Davis furioso a Cagliari contro Dossena e Karlstrom accusa | Non ho parole

Durante una partita a Cagliari, un giocatore dell’Udinese si è mostrato molto arrabbiato e ha commentato pesantemente alcuni insulti razzisti rivolti a due compagni di squadra. Dopo l’episodio, l’atleta ha espresso il suo disappunto, dichiarando di non avere parole, mentre si sono sollevate accuse contro alcuni spettatori presenti allo stadio. Nel frattempo, l’Udinese ha raggiunto i 50 punti in classifica, rinviando la festa salvezza del Cagliari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui