TS – Insulti razzisti Davis furioso a Cagliari contro Dossena e Karlstrom accusa | Non ho parole
Durante una partita a Cagliari, un giocatore dell’Udinese si è mostrato molto arrabbiato e ha commentato pesantemente alcuni insulti razzisti rivolti a due compagni di squadra. Dopo l’episodio, l’atleta ha espresso il suo disappunto, dichiarando di non avere parole, mentre si sono sollevate accuse contro alcuni spettatori presenti allo stadio. Nel frattempo, l’Udinese ha raggiunto i 50 punti in classifica, rinviando la festa salvezza del Cagliari.
2026-05-09 17:52:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: L’ Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari. I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano per 2-0 l’Unipol Domus: decidono Buksa e Gueye. Il Cagliari resta fermo a quota 37, con i sardi che ospiteranno il Torino alla Unipol Domus alla prossima giornata; i friulani, invece, riceveranno la Cremonese al Bluenergy Stadium. Al termine della gara ha parlato il numero 8 dell’Udinese, soffermandosi sullo spiacevole episodio andato in scena nel finale: “Siamo molto contenti di essere arrivati a 50 punti. Abbiamo una squadra molto forte, sono onorato di farne parte e di esserne il capitano”.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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