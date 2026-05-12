"La presentazione del libro del ravennate Mario Onofri ‘ La foto di classe ’ (editore 1886 publishing), vincitore del concorso letterario ‘Castel di carta 2025’, svoltasi sabato scorso a Portico, sarà l’inizio di varie manifestazioni culturali, fra cui altre presentazioni di libri e mostre di vario argomento, soprattutto nella millenaria Torre Portinari ". Lo ha annunciato Anna Facciani, consigliere comunale con delega a iniziative del genere da parte del sindaco Maurizio Monti, presente all’incontro, coordinato dalla giornalista Patrizia Cevoli. "La prossima estate, Torre Portinari – ha annunciato Facciani– ospiterà alcune mostre di artisti romagnoli, come per lo scorso Natale ha ospitato con successo il pittore Grota di Predappio Alta, nell’ambito della rassegna ‘Portico il paese dei presepi’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Presto altri eventi nella storica. Torre Portinari"

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