Bergamo guasto all’orologio della Torre dei Caduti Presto la riparazione

A Bergamo si segnala un guasto all'orologio della Torre dei Caduti, situato sul quadrante che si affaccia su via Roma. Il problema riguarda l'orologio e, secondo quanto comunicato, all'inizio della prossima settimana sarà consegnato dalla ditta incaricata il pezzo di ricambio necessario per la riparazione. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

IL CASO. Interessato il quadrante che affaccia su via Roma. All’inizio della prossima settimana la ditta incaricata fornirà il pezzo di ricambio. Da qualche giorno, uno dei quadranti dell’orologio della Torre dei Caduti a Bergamo - quello che affaccia su via Roma - segna un’ora sbagliata. Il Comune conferma che la squadra tecnica è già intervenuta più volte per allineare le lancette, verificando però la rottura di un componente necessario al corretto movimento. All’inizio della settimana del 27 aprile, fa sapere Palazzo Frizzoni, la ditta incaricata fornirà il pezzo di ricambio così da poter procedere alla sostituzione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, guasto all’orologio della Torre dei Caduti. Presto la riparazione Notizie correlate L’orologio della Torre dei Caduti segna l’ora sbagliata: “Colpa di un guasto, presto verrà sistemato”Il Comune: “Settimana prossima l’intervento con la sostituzione di un componente che permette il movimento delle lancette” Bergamo. Leggi anche: I canali e la Torre dell'orologio: svelato il 'simbolo' sulla medaglia della Half Marathon Aggiornamenti e contenuti dedicati Bergamo, guasto all’orologio della Torre dei Caduti. Presto la riparazioneInteressato il quadrante che affaccia su via Roma. All’inizio della prossima settimana la ditta incaricata fornirà il pezzo di ricambio. ecodibergamo.it Bergamo, l'orologio della Torre dei Caduti ferma il tempo: la prossima settimana l'intervento per il ripristinoGuasto al quadrante che affaccia su via Roma: dal Comune fanno sapere che il pezzo da sostituire sarà pronto solo nei prossimi giorni ... bergamo.corriere.it