L’orologio della Torre dei Caduti segna l’ora sbagliata | Colpa di un guasto presto verrà sistemato

Da alcuni giorni, uno dei quadranti dell’orologio sulla Torre dei Caduti, situata lungo via Roma, mostra un’ora diversa da quella corretta. La variazione si è verificata a causa di un guasto tecnico. Le autorità hanno comunicato che il problema verrà risolto nel minor tempo possibile. Non sono state ancora fornite date precise per l’intervento di riparazione.

Il Comune: “Settimana prossima l’intervento con la sostituzione di un componente che permette il movimento delle lancette” Bergamo. Da qualche giorno, uno dei quadranti dell’orologio alla Torre dei Caduti (quello che affaccia su via Roma) segna un’ora sbagliata. La squadra tecnica del Comune è intervenuta più volte per riallineare le lancette verificando la rottura di un componente che permette il loro corretto movimento. “Per l’inizio della prossima settimana – spiegano da Palazzo Frizzoni – la ditta incaricata fornirà il pezzo di ricambio e la sostituzione verrà prontamente effettuata”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Droni ucraini caduti in Finlandia, per l’UE è colpa della RussiaIl “principale colpevole” della caduta di due droni di probabile provenienza ucraina nei pressi di Kouvola, nella Finlandia sudorientale, avvenuta... Leggi anche: I canali e la Torre dell'orologio: svelato il 'simbolo' sulla medaglia della Half Marathon Panoramica sull’argomento Si parla di: Confisca per sproporzione: reddito basso, perde casa e orologio. L’orologio della Torre dei Caduti segna l’ora sbagliata: Colpa di un guasto, presto verrà sistematoIl Comune: Settimana prossima l'intervento con la sostituzione di un componente che permette il movimento delle lancette ... bergamonews.it Bergamo, l'orologio della Torre dei Caduti ferma il tempo: la prossima settimana l'intervento per il ripristinoGuasto al quadrante che affaccia su via Roma: dal Comune fanno sapere che il pezzo da sostituire sarà pronto solo nei prossimi giorni ... bergamo.corriere.it