infermiere aggredito al policlinico prognosi di venti giorni

Un infermiere del triage dell’ospedale Policlinico di Modena è stato aggredito ieri. L’episodio si è verificato durante il turno di lavoro, e il professionista ha riportato una prognosi di venti giorni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. L’ospedale ha confermato l’accaduto e ha espresso solidarietà al personale coinvolto.

Modena, 31 marzo 2026 – Un infermiere del triage dell’ospedale Policlinico di Modena è stato aggredito lunedì pomeriggio 30 marzo, venendo colpito da un calcio ed un pugno sferrati da un uomo di 53 anni, con problemi di alcolismo, che è stato prontamente arrestato dalla polizia di Stato accorsa sul posto. L’infermiere ha riportato una prognosi di venti giorni. In una nota l’azienda ospedaliero universitaria di Modena commenta l’accaduto condannandolo fermamente: “La professionalità del personale del pronto soccorso ha consentito di contenere l’aggressore ed evitare che ferisse i pazienti in attesa e i loro famigliari”. Questa mattina il 53enne è comparso davanti al giudice in tribunale a Modena, l’arresto per lesioni personali aggravate è stato convalidato: disposto per lui l’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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