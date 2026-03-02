Una battuta al bar preso a pugni da un cliente | è in terapia intensiva

Il 20 febbraio scorso, al Caffè Bell'Arrivo di Peschiera del Garda, un uomo è stato preso a pugni da un cliente dopo una battuta al bar. Le conseguenze dell'aggressione sono state rese note solo di recente e l'uomo è attualmente in terapia intensiva. La vicenda si è svolta nel centro del paese, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base dell'episodio.

Una parola male interpretata, una battuta non capita: ci sarebbe questo all'origine della brutale aggressione andata in scena il 20 febbraio scorso – ma le cui conseguenze sono state rese note solo in questi giorni – al Caffè Bell'Arrivo di Peschiera del Garda, in pieno centro al paese. La vittima è un uomo classe 1978 residente a Peschiera, molto conosciuto perché attivo nel volontario e cliente abituale del frequentatissimo bar. Stando a quanto ricostruito fino ad oggi, il 48enne si sarebbe rivolto alla barista suggerendole che il cliente al suo fianco avrebbe ancora dovuto pagare il caffè.

Una battuta fa scattare l'aggressione al bar: colpito da un pugno, un uomo è ricoverato in ospedale. Il fatto si è verificato nella mattinata del 20 febbraio a Peschiera del Garda. La vittima è in terapia intensiva a Borgo Trento e i carabinieri della compagnia locale indagano per ricostruire l'inter

