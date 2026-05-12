Presidenza FIGC la Lega B ufficializza la propria linea | Convergenza piena su Malagò orientamento sulla sua figura

La Lega B ha annunciato pubblicamente il proprio sostegno a Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC, confermando un’unità di intenti tra le principali componenti del calcio italiano. La decisione segue le prese di posizione di Serie A, Allenatori e Calciatori, che avevano già espresso il proprio supporto. La nota ufficiale della Lega B sottolinea la convergenza sulla figura di Malagò, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

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