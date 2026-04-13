A Milano, i presidenti dei club di Serie A si sono riuniti in assemblea per discutere della candidatura che rappresenterà la loro componente nella prossima presidenza della Figc. Durante l'incontro, sono state espresse diciotto preferenze a favore di un candidato specifico, in vista delle elezioni federali che seguiranno le recenti dimissioni del presidente in carica. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle squadre di massima divisione italiana.

I presidenti dei club di Serie A si sono riuniti a Milano per un’assemblea di Lega volta a individuare il candidato della componente Serie A alla presidenza della Figc, in vista delle prossime elezioni federali dopo le dimissioni di Gravina. Il nome che ha raccolto il consenso più ampio è stato quello di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, che può contare sull’appoggio di gran parte dei top club tra cui Inter, Napoli e Torino. Sono in totale 18 le preferenze complessive a suo favore, mentre all’opposizione restano Lazio e Verona che non hanno sottoscritto la sua candidatura. La Lega rappresenta il 18 per cento del peso elettorale in Figc.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Presidenza Figc, la Lega Serie A esprime 18 preferenze per Malagò

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