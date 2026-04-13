Figc Malagò è il candidato della Lega Serie A per la presidenza

Durante l'assemblea di oggi a Milano, la Lega Serie A ha ufficializzato il suo candidato alla presidenza della Federcalcio. La scelta è ricaduta su Giovanni Malagò, che rappresenta la massima divisione del calcio italiano. La decisione è stata comunicata nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle società calcistiche di prima divisione. La nomina dovrà essere approvata nelle successive procedure ufficiali previste dal regolamento.

(Adnkronos) – La Lega Serie A ha scelto. È Giovanni Malagò il candidato alla presidenza della Federcalcio espresso dalla massima serie durante l’Assemblea di Lega di oggi, lunedì 13 aprile, a Milano. Sono 18 le preferenze per l’ex numero uno del Coni e attuale presidente di Fondazione Milano Cortina 2026: i club hanno trovato una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Elezioni presidenza Figc, lunedì la scelta del candidato della Serie A: Malagò in pole Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Carnevali Malagò adatto per la Figc, ma va capito se ci sono altri nomi