Maturità 2026 pubblicati i nomi dei presidenti esterni di commissione | l'elenco regione per regione
Sono stati resi pubblici i nomi dei presidenti esterni delle commissioni d’esame per la Maturità 2026. L’elenco, che viene aggiornato regione per regione, include i nominativi di chi guiderà le sessioni d’esame nei diversi istituti scolastici. La pubblicazione si inserisce in un processo di trasparenza e organizzazione che coinvolge tutte le aree del paese.
Gli elenchi regionali in aggiornamento con i nominativi dei presidenti di commissione della Maturità 2026. Per scoprire l’abbinamento dei nomi alle singole commissioni si dovrà però attendere l’ultima settimana di maggio o la prima di giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it
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