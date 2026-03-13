Il futuro del mare e della pesca convegno Agripesca ad Ispani su sostenibilità e competitività del settore

Si è tenuto ad Ispani un convegno organizzato da Agripesca dedicato al futuro del mare e della pesca. Durante l’evento, rappresentanti del settore hanno discusso sull’importanza di integrare pratiche sostenibili e coinvolgere i pescatori nelle decisioni sulla gestione delle risorse marine. La conferenza ha affrontato temi legati alla competitività del comparto e alla tutela delle risorse marine italiane.

“La competitività della pesca italiana non può prescindere dalla sostenibilità e dal coinvolgimento dei pescatori nell’assunzione di determinazioni nella gestione e nello sfruttamento delle risorse marine”. Sono queste le parole di Mario Serpillo, presidente nazionale di Agripesca (la federazione nazionale delle imprese agricole, della pesca e della acquacoltura), che fanno da tesi centrale al convegno “Il futuro del mare e della pesca: strategia per la competitività”, in programma domani, sabato 14 marzo, alle ore 10.30 presso l’Ispani Inn Resort. L’iniziativa si svolge nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Pesca, diritti e futuro del settore: confronto della Flai Cgil con i pescatori a Torre GuacetoUn momento di confronto partecipato e concreto quello promosso ieri dalla Flai Cgil Brindisi con i pescatori della provincia, svoltosi a Torre... Nautica: 18° Economic Symposium a Monaco, la sostenibilità ridefinisce il futuro del settoreNel dibattito internazionale sul futuro, lo yachting occupa oggi una posizione singolare: un settore che incarna l’eccellenza e che, al tempo stesso,...