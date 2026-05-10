A Gioia Tauro il confronto internazionale sulla preservazione della fertilità | il 15 maggio il V congresso del GATJC Fertility Center

Il 15 maggio si terrà a Gioia Tauro il V congresso del GATJC Fertility Center dedicato alla preservazione della fertilità. L’evento riunirà esperti provenienti da diversi paesi europei e si concentrerà su tematiche legate alle tecniche di preservazione e alle nuove frontiere della medicina riproduttiva. La giornata vedrà interventi e discussioni incentrate sui progressi clinici e sulla ricerca nel settore, attirando professionisti e operatori del settore.

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