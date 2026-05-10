A Gioia Tauro il confronto internazionale sulla preservazione della fertilità | il 15 maggio il V congresso del GATJC Fertility Center
Il 15 maggio si terrà a Gioia Tauro il V congresso del GATJC Fertility Center dedicato alla preservazione della fertilità. L’evento riunirà esperti provenienti da diversi paesi europei e si concentrerà su tematiche legate alle tecniche di preservazione e alle nuove frontiere della medicina riproduttiva. La giornata vedrà interventi e discussioni incentrate sui progressi clinici e sulla ricerca nel settore, attirando professionisti e operatori del settore.
Gioia Tauro si prepara a diventare, per un giorno, un punto di riferimento della medicina della riproduzione italiana ed europea. Venerdì 15 maggio 2026, il Gioia Tauro ospiterà la quinta edizione del congresso nazionale “Preservazione della fertilità: strategia per far nascere il futuro”, ospitato dal GATJC Fertility Center. L’evento, accreditato ECM con 8 crediti formativi e riservato a cento medici specialisti, riunirà alcuni tra i più autorevoli esperti italiani ed europei della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), configurandosi come uno degli appuntamenti scientifici più rilevanti del settore. In un contesto segnato dal calo della natalità e dall’aumento dell’età media al primo concepimento, la preservazione della fertilità è oggi considerata una delle sfide più complesse della medicina contemporanea.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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