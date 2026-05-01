Terni alla Biblioteca Comunale la presentazione del libro Mussolini nel mirino | Quattro vicende che meritano di essere ancora studiate e raccontate

A Terni, presso la Biblioteca Comunale, si è tenuta giovedì 30 aprile la presentazione del libro “Mussolini nel mirino”, pubblicato da Rubbettino Editore. Il volume analizza quattro vicende storiche che, secondo l’autore, meritano di essere ancora studiate e raccontate. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a approfondire aspetti poco noti del passato legato al periodo fascista. La presentazione ha offerto l’occasione di discutere di questioni storiche ancora aperte.

A Terni, presso la Biblioteca Comunale, si è svolta nel pomeriggio di giovedì 30 aprile la presentazione del libro “Mussolini nel mirino”, uscito da poche settimane ed edito da Rubbettino Editore. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’ANPI di Terni e con la Fondazione Giacomo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate A Terni la presentazione del libro “Mussolini nel mirino”: focus di autori e storici sul delicato biennio 1925-1926Un pomeriggio dedicato alla storia alla Biblioteca Comunale di Terni, con un approfondimento sulle poco conosciute ma rilevantissime vicende degli... Colleferro. “Sold out” alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” per la presentazione del libro “La Resistenza sui Monti Lepini”Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato presentato Martedì 21 Aprile alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi’ di Colleferro il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornata mondiale del libro; TerniArte in SpazioTempismo; A Terni la presentazione del libro Mussolini nel mirino: focus di autori e storici sul delicato biennio 1925-1926; Terni, in BCT il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro. Terni, la biblioteca comunale aperta anche in agostoTerni, 17 aprile 2014 - La giunta comunale di Terni ha adottato un provvedimento sperimentale che terrà aperta la biblioteca comunale anche nel mese di agosto. Per quest'anno, dunque, sembra ... lanazione.it Terni, la Bct ospita la mostra d’arte del movimento ‘SpazioTempismo’Il movimento artistico SpazioTempismo, ideato e promosso da Enzo Trifolelli, domenica 27 aprile alle 16.00 sarà ospitato alla biblioteca comunale di Terni con la mostra collettiva TerniArte. A present ... umbria24.it BIBLIOTECA COMUNALE | Novità Ci sono sempre tanti motivi per passare in Biblioteca. Ad esempio oggi ti aspettano le novità di aprile, la mostra Le donne nella Resistenza e, per i più piccoli, prosegue il concorso Superlettore. Ti ricordiamo che la biblioteca - facebook.com facebook