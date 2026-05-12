Presentati i Bergamo Animation Days | Progetto in crescita anno dopo anno

Da domani al 16 maggio si terrà a Bergamo la terza edizione dei Bergamo Animation Days, una manifestazione dedicata al settore dell’animazione. L’evento si svolgerà negli spazi dell’ex chiesa di Sant’Agostino e durerà tre giorni, offrendo spazi di incontro e approfondimento per professionisti e appassionati del mondo dell’animazione. La manifestazione si svolge con cadenza annuale e quest’anno si presenta in crescita rispetto alle edizioni precedenti.

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L’APPUNTAMENTO. Dal 14 al 16 maggio negli spazi dell’ex chiesa di Sant’Agostino la tre giorni dedicata al mondo dell’animazione. «Bad nasce con un’idea molto precisa: mostrare cosa c’è dietro l’animazione». Queste le parole con cui il direttore artistico Andrea Bozzetto ha descritto, durante il suo intervento di questa mattina a Palazzo Frizzoni, il Bad - acronimo di Bergamo Animation Days - ovvero la tre giorni dedicata al mondo dell’animazione che si terrà dal 14 al 16 maggio negli spazi dell’ex chiesa di Sant’Agostino. «Bad arriva alla quinta edizione - ha proseguito Bozzetto - e continua a crescere. Fin dall’inizio abbiamo costruito una rete di collaborazioni fondamentali con il Comune di Bergamo, l’Università e tutte le realtà che hanno creduto nel progetto e ci permettono di farlo crescere anno dopo anno».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Presentati i Bergamo Animation Days: «Progetto in crescita anno dopo anno» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bergamo Animation Days: Lillo e Bozzetto spiegano la comicità Leggi anche: Tornano i Bergamo Animation Days: tra gli ospiti più attesi Lillo Petrolo e John Nevarez