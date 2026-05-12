Si apre la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest, evento musicale che ogni anno attira milioni di spettatori in tutta Europa. Quest’anno, tra le esibizioni, si registrano polemiche legate alla presenza di artisti con strumenti in metallo e un concorrente outsider che potrebbe sorprendere tutti. Le discussioni si concentrano anche su alcune scelte di palco e sui temi affrontati dai partecipanti, mentre gli occhi sono puntati sulle possibili sorprese in gara.

di Laura Ruzzante Benvenuti alla settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest, la kermesse dove il cattivo gusto incontra la geopolitica in un’esplosione di coriandoli che, quest’anno, hanno il retrogusto amaro del fosforo bianco e del “tutti a casa”. Se pensavate che l’edizione precedente fosse stata turbolenta, quella del 2026 fa sembrare le contestazioni passate una timida rissa condominiale. La Grande Fuga: quando il ritiro è l’unica coreografia possibile Mentre gli organizzatori sognavano una parata di compleanno memorabile, hanno ottenuto un esodo biblico. Dopo la conferma della partecipazione israeliana, l’Eurovision si è trasformato in un “si salvi chi può” istituzionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prepariamo i pop corn: all’Eurovision 2026 polemiche, metallo e l’outsider che rischia di vincere

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