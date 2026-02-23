Pop Corn Festival del Corto 2026 | iscrizioni aperte fino al 2 giugno – tema Luce e ombra!

Scadono il 2 giugno 2026 le iscrizioni per la nona edizione del Pop Corn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi presentato dall’attore Andrea Dianetti. L’evento, diretto da Francesca Castriconi e organizzato dall’Associazione Argentario Art Day APS, si terrà in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 24, 25 e 26 luglio 2026, con ingresso gratuito e il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. Il bando prevede tre categorie: Corti Italiani, Corti Internazionali e Corti d’Animazione. Ogni lavoro deve durare massimo 20 minuti (titoli di testa e coda inclusi) e attenersi al tema “ Luce e ombra: proiezioni dell’anima ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

