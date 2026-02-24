Pop Corn Festival del Corto 2026 | nona edizione a Porto Santo Stefano tra luce e ombra e un bando ricco di premi

Il Pop Corn Festival del Corto 2026 si svolge a Porto Santo Stefano, dopo aver attirato molti spettatori l’anno scorso grazie a una selezione di cortometraggi innovativi. La causa principale è il successo delle passate edizioni, che hanno rafforzato l’interesse locale e la partecipazione di giovani registi. L’evento presenta un concorso ricco di premi e una programmazione che alterna luci e ombre sul cinema breve. La manifestazione promette di coinvolgere ancora di più il pubblico questa estate.

Il Pop Corn Festival del Corto torna nell’estate 2026 con la sua nona edizione, confermando una formula che negli anni ha saputo creare una community reale attorno al cinema breve. L’appuntamento è fissato per 24, 25 e 26 luglio 2026 a Porto Santo Stefano, nel cuore del Monte Argentario, con tre giorni di proiezioni, ospiti e incontri dedicati a registi, professionisti del settore e pubblico. Un festival che punta sulla qualità, ma anche sull’atmosfera: un contesto capace di unire visioni e relazioni, dove il corto non è solo “un formato”, ma uno spazio creativo che racconta il presente con intensità e sintesi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno – tema “Luce e ombra”!Il Pop Corn Festival del Corto 2026 apre le iscrizioni il 2 giugno, con il tema “Luce e ombra”.

“Pop Corn Festival del Corto”: al via il bando per cortometraggi – scadenza 2 giugnoAl via il bando per la nona edizione del “Pop Corn Festival del Corto”.

Pop Corn Festival del Corto 2026: cinema, premi e nuovi talenti al Monte Argentario

Pop Corn Festival del Corto, al via il bando per cortometraggiScadenza: 2 giugno 2026, riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all'idea più originale ... corrierenazionale.it

Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno – tema Luce e ombra!Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno. Tema Luce e ombra: proiezioni dell’anima. Premi fino a 4.000€ + trofei. universalmovies.it

