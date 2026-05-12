Prendono forma e colore le Convergenze di BergamoScienza

A Bergamo prende forma e colore la grafica della XXIV edizione di BergamoScienza, con le «Convergenze» come tema centrale. Il visual, progettato dallo studio Craq Design Studio, è stato scelto tra più di 90 proposte, grazie alla sua capacità di comunicare in modo immediato. La grafica sarà utilizzata per rappresentare l’evento durante questa nuova edizione della manifestazione scientifica.

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LA COMUNICAZIONE. Il visual ideato da Craq Design Studio è stato selezionato tra oltre 90 proposte. La grafica scelta per la sua immediatezza caratterizzerà la XXIV edizione della manifestazione. È l’agenzia creativa Craq Design Studio a firmare il visual della XXIV edizione di BergamoScienza, quest’anno in programma dall’1 all’11 ottobre sul tema «Convergenze».Selezionato tra oltre 90 proposte provenienti da tutta Italia, il concept, sviluppato dallo studio bolognese per il tema del 2026, nasce dall’idea di raccontare l’incontro tra discipline e saperi diversi attraverso una metafora visiva immediata e inclusiva. L’immagine rilegge in chiave contemporanea e «pop» la tensione generativa di ispirazione michelangiolesca, reinterpretandola all’interno di un immaginario vibrante e onirico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Prendono forma e colore le «Convergenze» di BergamoScienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: I Tarocchi di De Andrè. Le canzoni prendono forma Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana. “Le idee che prendono forma”Arezzo, 4 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato al futuro delle città e alle proposte concrete per il territorio. Argomenti più discussi: Prendono forma e colore le Convergenze di BergamoScienza; Allycore Hair, il brand capelli virale che piace alla Gen alpha: I miei prodotti prendono forma insieme ai miei followers; Sfumature di emozioni: quando il colore diventa anima.; Enrico Ianniello è Isidoro Sifflotin, il bambino dal fischio prodigioso nell’Irpinia degli anni ’70. Terry Pratchett - Il colore della magia - La serie migliora? reddit Artefice Atelier (@ArteficeAtelier) / Posts / X x.com Prendono forma e colore le «Convergenze» di BergamoScienzaIl visual ideato da Craq Design Studio è stato selezionato tra oltre 90 proposte. La grafica scelta per la sua immediatezza caratterizzerà la XXIV edizione della manifestazione. ecodibergamo.it