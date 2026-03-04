Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana Le idee che prendono forma

Il 3° Festival dell’Innovazione Urbana si svolge ad Arezzo il 4 marzo 2026 e si concentra su iniziative e progetti legati allo sviluppo delle aree urbane. L’evento vede la partecipazione di professionisti, aziende e istituzioni che presentano idee e soluzioni pratiche per migliorare il tessuto cittadino. Durante la giornata si alternano workshop, incontri e presentazioni di progetti innovativi rivolti al territorio.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato al futuro delle città e alle proposte concrete per il territorio. Sabato 14 marzo, dalle ore 14.30, al "Centro Congressi" dell'Etrusco Arezzo Hotel si svolgerà il 3° Festival dell'Innovazione Urbana. "Le idee che prendono forma" è il titolo dell'iniziativa che riunirà cittadini, professionisti, associazioni e amministratori in tavoli tematici di confronto e dialogo dedicati a innovazione, sviluppo, servizi, sicurezza e cultura. Dopo aver dedicato la seconda edizione all'ascolto delle proposte dei cittadini, questa terza tappa punta a fare un passo ulteriore: trasformare il confronto in progetti concreti.