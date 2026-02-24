I Tarocchi di De Andrè Le canzoni prendono forma

L’esposizione “I Tarocchi di De Andrè” nasce dall’interesse del cantautore genovese verso le carte, che ha ispirato molte sue canzoni. La mostra, aperta fino al 3 maggio nel Palazzo della Ragione di Bergamo, presenta una vasta collezione di illustrazioni e strumenti utilizzati nel mondo dei tarocchi. La presenza di pezzi originali e illustrazioni fa scoprire un lato inedito di De Andrè, che ha spesso integrato simbolismi nelle sue composizioni. La mostra offre uno sguardo approfondito su questa forma di espressione.

In attesa della grande mostra “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna“, in programma all’ Accademia Carrara di Bergamo dal 27 febbraio al 2 giugno, Palazzo della Ragione, in Città Alta, ospita fino al 3 maggio l’installazione “ I Tarocchi di De Andrè “, il cantautore genovese che ha sempre mostrato un profondo interesse per questo tipo di passatempo. In questo modo Accademia Carrara e Studio Azzurro rendono omaggio all’artista ligure e al suo ultimo tour “Mi innamoravo di tutto“ del ‘97-‘98 allestito con la scenografia dei Tarocchi. L’installazione video, realizzata nel 2009 per la mostra dedicata a Fabrizio De Andrè voluta da Palazzo ducale a Genova, viene ora eccezionalmente allestita negli spazi di Palazzo della Ragione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Omaggio a De Andrè: "Le sue canzoni sono in tutti noi"Un omaggio a Fabrizio De André si svolge tra ricordi e emozioni.

Anche a Terni la cantata popolare per De André: ricordare e celebrare il cantautore genovese con le sue canzoniAnche a Terni si svolge la tradizionale cantata popolare in memoria di Fabrizio De André, occasione per ricordare e celebrare il grande cantautore genovese.

Il pantheon dei Tarocchi in Città AltaIn vista della mostra all’Accademia Carrara, il Palazzo della Ragione si popola delle suggestioni simboliche delle carte di De André. ecodibergamo.it

Dori Ghezzi: «Fabrizio De André mi ha fatto appassionare ai Tarocchi e mi ha insegnato a interpretarli»La video-installazione con i personaggi delle canzoni del cantautore al Palazzo della Ragione. La mostra in Accademia Carrara con le carte del mazzo Colleoni ... bergamo.corriere.it

Accademia Carrara Bergamo. Fabrizio De André · Suzanne. Inaugura oggi a Palazzo della Ragione, in Città Alta, “I TAROCCHI DI DE ANDRÉ”, l’installazione video a cura di @studioazzurro che anticipa e accompagna la grande mostra “TAROCCHI. Le origin - facebook.com facebook