Umbria il marito sale sul bus e prende a martellate la moglie | lei è gravissima lui ricercato

Nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio, a Stroncone, nei pressi di Terni, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una coppia. Un uomo, salito su un autobus, ha aggredito la moglie con un martello, provocandole ferite gravissime. Dopo l'aggressione, l'uomo è risultato irreperibile e attualmente è ricercato dalle forze dell'ordine.

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