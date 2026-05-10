Umbria il marito sale sul bus e prende a martellate la moglie | lei è gravissima lui ricercato
Nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio, a Stroncone, nei pressi di Terni, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una coppia. Un uomo, salito su un autobus, ha aggredito la moglie con un martello, provocandole ferite gravissime. Dopo l'aggressione, l'uomo è risultato irreperibile e attualmente è ricercato dalle forze dell'ordine.
Gravissimo episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio a Stroncone, nei pressi di Terni. Una donna di 44 anni di origini marocchine è stata violentemente aggredita con un martello su un autobus di linea - in località Santa Lucia - dal marito, connazionale di 43 anni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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