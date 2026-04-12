Premio donna 2026 e borsa di studio Michele Caliandro | individuate le vincitrici

Il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento, guidato dal presidente Rocco Urso, ha pianificato un evento il 17 aprile presso il Teatro Comunale di Ceglie Messapica. In collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, sezione staccata di Ceglie Messapica, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Donna 2026 e della borsa di studio Michele Caliandro. Sono state individuate le vincitrici di entrambi i riconoscimenti.

CEGLIE MESSAPICA - Il Lions club Ceglie Messapica Alto Salento, presieduto da Rocco Urso, ha organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa”di Lecce - sezione staccata di Ceglie Messapica - un doppio evento per il 17 aprile presso il Teatro Comunale della città.Durante.🔗 Leggi su Brindisireport.it Premio Cambiamenti 2026: ecco le startup vincitrici in LombardiaSi è svolta al Campo Teatrale di Milano, la finale regionale lombarda del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da CNA che ogni anno valorizza... Alessia Corni e Giulia Chiminelli si aggiudicano la Borsa di Studio “Donna Ingegno” 2026Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena si è tenuta la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di...