Agsm Aim cambia nome e diventa Magis, presentando la sua nuova identità visiva alla fiera Key 2026. La trasformazione include un restyling del marchio e un nuovo logo, annunciati in occasione dell'evento internazionale. La società ha comunicato ufficialmente questa evoluzione senza fornire dettagli sulle motivazioni o sui progetti futuri legati alla modifica.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Agsm Aim diventa Magis e debutta con la nuova Brand Identity a Key 2026. Magis in latino significa 'più', ed è nato dal rimescolamento o, meglio, dallo svelamento, delle lettere contenute nel vecchio nome che era la somma di due sigle. Magis vuol dire anche 'oltre', 'verso il meglio', parla di progresso, ambizione e trasformazione. Prende per mano e accompagna dentro una nuova identità che nasce sulle fondamenta di oltre un secolo di storia. Il rebranding e la campagna di lancio sono stati affidati a Paolo Iabichino scrittore pubblicitario, direttore creativo e ideatore del concetto di 'Invertising' in un libro che è diventato un manifesto per un messaggio pubblicitario consapevole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agsm Aim diventa Magis, debutto della nuova Brand Identity a Key 2026

