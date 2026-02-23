Penisola Sorrentina vertice in Regione | Ospedale Unico ipotesi nuova sede e fondi da riprogrammare

Il dibattito sulla sede dell'ospedale unico nella Penisola Sorrentina si intensifica dopo che le autorità regionali hanno valutato diverse opzioni di riorganizzazione. La discussione nasce dalla necessità di migliorare i servizi sanitari e di ottimizzare le risorse pubbliche, anche considerando i fondi già disponibili. Durante il vertice si sono analizzate proposte concrete, tra cui la scelta tra una nuova struttura e il potenziamento di quella esistente. L'incontro prosegue con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa.

Un confronto lungo e operativo, con sanità e mobilità al centro dell'agenda. Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, i sindaci della Penisola Sorrentina hanno incontrato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insieme al vicepresidente con delega a Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo. Al tavolo i primi cittadini Giuseppe Aiello (Vico Equense), Giuseppe Tito (Meta), Salvatore Cappiello (Piano di Sorrento), Antonino Coppola (Sant'Agnello) e il sindaco facente funzione Giovanna Staiano (Massa Lubrense). "È stato un lungo e aperto confronto su alcuni temi che riguardano il nostro territorio peninsulare, con un particolare focus su sanità e mobilità", dichiarano congiuntamente i sindaci, che ringraziano il presidente e il vicepresidente "per l'ascolto attento, reciproco e non formale".

