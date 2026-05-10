’Bimbimbici’ edizione da record

L'edizione di quest'anno di Bimbimbici ha registrato numeri record, con quasi 200 bambini iscritti e circa 600 persone presenti. L'evento ha coinvolto un numero di partecipanti superiore alle passate edizioni, offrendo un'occasione di incontro e divertimento per le famiglie della zona. La partecipazione massiccia ha reso evidente il crescente interesse per le iniziative rivolte ai più giovani e all'uso della bicicletta come mezzo di svago e mobilità sostenibile.

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Quasi 200 bambini iscritti per un numero complessivo di partecipanti che ha sfiorato le 600 presenze. Sono i numeri che certificano il successo della 25esima edizione di ‘Bimbimbici’, che ieri mattina ha vivacizzato la città con una lunga carovana gialla che ha attraversato il cuore di Ferrara, da piazzale Medaglie d’Oro fino a parco Giordano Bruno, transitando da corso Giovecca e Cavour con un passaggio all’ombra del Castello. Era annunciata grande festa e così è stata sin dal momento delle iscrizioni, quando le famiglie hanno ricevuto la maglietta gialla e uno zainetto dedicati ai 25 anni di ‘Bimbimbici’, storica manifestazione promossa da Fiab, a Ferrara come nel resto del paese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Bimbimbici’, edizione da record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il programma della 25esima edizione della pedalata BimbimbiciDomenica 10 maggio, come in tante altre città italiane, avrà luogo a Verona l’allegro corteo di bambini e bambine con le loro famiglie per l’edizione... Pedalando sui lungarni: la 25° edizione di 'Bimbimbici' promuove la mobilità sostenibileE' stata presentata nella mattinata di giovedì 7 maggio la venticinquesima edizione di ‘Bimbimbici’, manifestazione organizzata da Fiab in...