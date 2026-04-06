Easter Volley cala il sipario sull' edizione numero 32 con il record di squadre e del numero di incontri disputati

Si è conclusa l’edizione numero 32 di Easter Volley Uniqa Cup “memorial Flavio Brasili”, torneo internazionale di pallavolo giovanile che ha visto la partecipazione di 150 squadre provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si è aperta con la tradizionale festa dei vincitori, caratterizzata da coriandoli colorati, applausi e abbracci che hanno accompagnato la cerimonia di chiusura. Sono stati disputati un numero record di incontri, confermando il successo dell’evento.

Il torneo internazionale di pallavolo giovanile con 150 squadre partecipanti provenienti da 8 nazioni e 10 regioni italiane ANCONA – La festa dei vincitori con gli immancabili coriandoli colorati, gli applausi per tutti, i sorrisi e gli abbracci hanno chiuso l’edizione numero 32 di Easter Volley Uniqa Cup “memorial Flavio Brasili”, torneo internazionale di pallavolo giovanile con 150 squadre partecipanti provenienti da 8 nazioni e 10 regioni italiane. Nell’edizione da record che ha visto le partecipazioni salire a 150 squadre con l’inserimento della categoria under 17 maschile grazie alla collaborazione della società Jvs Sport. Oltre all’aspetto solidale garantito da Ambalt e turistico, c’è quello della competizione sportiva che ha previsto la premiazione di tutte le squadre e la celebrazione sul podio dei migliori atleti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Incontri di Valore, cala il sipario sulla nona edizione della rassegna letteraria creata Nicola RuoccoSi è conclusa lo scorso 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la nota rassegna letteraria fondata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco. Cala il sipario sull'edizione 2026 degli Assoluti indoor di pattinaggio corsaPESCARA - Cala il sipario a Pescara sui campionati italiani indoor di Pattinaggio Corsa. Easter volley che passione. Un torneo internazionaleMemorial Flavio Brasili domani al via: 150 squadre divise in cinque categorie. Principi: Ormai è molto più di un evento sportivo. La novità delle gare maschili. sport.quotidiano.net Easter Volley 'Memorial Flavio Brasili' dal 2 al 4 aprile ad AnconaDal 2 al 4 aprile ad Ancona Easter Volley memorial Flavio Brasili, torneo internazionale di Pallavolo Giovanile organizzato e coordinato dalla società Bftm Volley Summer Camerano con la collaborazio ... ansa.it