Premio Giuseppe Bepo Maffioli a Treviso la quinta edizione dedicata alla nuova drammaturgia italiana

A Treviso si è aperta la quinta edizione del Premio Nazionale di Nuova Drammaturgia Italiana Giuseppe “Bepo” Maffioli, dedicato alla scrittura teatrale contemporanea. L’evento coinvolge autori italiani e si concentra sulla promozione di testi inediti e innovativi nel panorama teatrale. La manifestazione si svolge nella città e si concentra sulla produzione drammatica attuale, con una selezione di opere presentate e valutate da una giuria di esperti.

Si apre a Treviso la quinta edizione del Premio Nazionale di Nuova Drammaturgia Italiana Giuseppe “Bepo” Maffioli, dedicato alla nuova scrittura per il teatro.Premio Maffioli: origini e obiettiviNato nel 2022 da un’idea di Alex Cendron, attore e pedagogo, il Premio ha progressivamente costruito.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: La drammaturgia sonora dedicata a Calliope chiude l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…” Alla Normale la premiazione della quinta edizione del Premio Paola BoraVenerdì 27 marzo alle ore 17:00, presso la Scuola Normale Superiore (Aula Stemmi), in Piazza dei Cavalieri si tiene la premiazione della quinta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bando Aperto Premio di Drammaturgia Contemporanea Italiana Giuseppe Bepo Maffioli 2026; Avviso spostamento data Alieni in laguna 06 maggio 2026; This is life - un progetto di Karma Culture Brothers con Roberto Cuoghi, Gelitin, Luigi Ontani e Paola Pivi. Il teatro che verrà: nuovi sguardi per il premio Maffioli nel centenario della nascita dell'artistaTREVISO - Festa per il centenario dalla nascita di Bepo Maffioli: il 28 e il 29 giugno no stop di spettacoli e un concorso per giovani autori. Nel 2025 ricorre infatti un duplice anniversario che ... ilgazzettino.it Treviso ricorda 'Bepo' Maffioli autore di teatro e gastronomoNel 2025 ricorre un duplice anniversario che segna la memoria di uno dei più significativi artisti italiani del Novecento: 100 anni dalla nascita e 40 dalla morte di Giuseppe Bepo Maffioli, autore, ... ansa.it IPPODROMO CHILIVANI, SPLENDIDA ACCOPPIATA DELLA SCUDERIA PIREDDA FRA I PUROSANGUE ARABI - Vincono come da pronostico Ideosa nel Premio B.V. del Rimedio e Incantu Pejfughesu nel Premio Giuseppe e Guido Bonsignore. Vittori - facebook.com facebook