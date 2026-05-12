Venerdì 15 maggio si tiene a Cava de’ Tirreni il quarto appuntamento della XVII edizione del Premio Com&Te, dedicato alle storie di donne che hanno segnato la realtà. Durante l’evento, sarà presentato il libro “Protagoniste” di Antonella Mariani. La rassegna letteraria, dedicata alla figura femminile, prosegue con questa tappa nel calendario degli incontri programmati.

Venerdì 15 maggio il quarto appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria dedicato alle storie di donne che hanno cambiato la realtà Prosegue a Cava de’ Tirreni la XVII edizione del Premio Com&Te. Il prossimo appuntamento della rassegna letteraria è in programma venerdì 15 maggio, alle ore 18:00, presso la Sala Maestrale dell’Holiday Inn. Ospite del salotto culturale sarà la giornalista Antonella Mariani, che presenterà il libro “Protagoniste. Storie di donne che hanno fatto la differenza”, pubblicato da Avvenire Vita e Pensiero. Giornalista di Avvenire, Antonella Mariani ha lavorato negli anni agli Esteri, coordinato un inserto dedicato alla famiglia e seguito attività legate al digitale.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Premio Com&Te, a Cava de’ Tirreni arriva Antonella Mariani con “Protagoniste”

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