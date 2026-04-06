Cava de’ Tirreni giovedì il secondo appuntamento del Premio Com&Te

Il prossimo giovedì 9 aprile alle 18 si svolgerà presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni il secondo incontro della XVII edizione del Premio Com&Te, una rassegna letteraria che coinvolge autori e pubblico con incontri e presentazioni. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti programmati durante tutto il mese di aprile, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la lettura nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà il prossimo giovedì 9 aprile, alle ore 18, presso l’ Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il secondo appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te. Ospite del salotto letterario sarà la scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana con la pubblicazione Un milione di scale Le ragazze della Rinascente (Neri Pozza). Dopo aver visto il padre consumarsi fra strade e cascine con la gerla delle stoffe sulle spalle, Ferdinando e Luigi Bocconi hanno un sogno. Un negozio vero, che venda abiti “bell’e fatti”, significa futuro. A Milano però, vicina eppure così lontana dalla loro Lodi.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, giovedì il secondo appuntamento del Premio Com&Te Cava de’ Tirreni, ordigno danneggia Casa del CommiatoTempo di lettura: < 1 minutoSi segue la pista dell’attentato: di questa l’ipotesi più attendibile rispetto all’episodio che si è verificato intorno... Cava de’ Tirreni, al via la sesta edizione de ‘Il Viaggio delle Idee”Tempo di lettura: 2 minutiAl via questa settimana la sesta edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE, iniziativa culturale organizzata da Ulisse on line, con... Temi più discussi: Confesercenti Salerno: 50 anni e oltre di commercio, a Cava de’ Tirreni premiate le attività storiche; Paura a Cava de' Tirreni: esplosione nei pressi di un locale in fase di allestimento - Il Portico; Jazz, il quartetto Ikeqazz al Moro di Cava de' Tirreni; Forte boato a Cava de' Tirreni: indagini in corso. Cava de’ Tirreni, ordigno esplode all’alba davanti alla Casa del CommiatoUn boato nel cuore del Venerdì Santo ha svegliato all’alba la città di Cava de’ Tirreni. L’esplosione, registrata intorno alle 5:25, è avvenuta lungo via XXV Luglio. agro24.it Cava de’ Tirreni, bomba alla Casa del Commiato: si indaga sulla pista del racketSi concentra sulla pista estorsiva l’inchiesta sull’esplosione avvenuta all’alba del Venerdì Santo in via XXV Luglio, a Cava de’ Tirreni, dove un ordigno ha danneggiato l’ingresso di una futura Casa d ... agro24.it Celebrazione della Pasqua alla chiesa del Purgatorio. Vincenzo Giaccoli. #cavafromhills #campania #cavadetirreni facebook Boato nella notte a Cava de' Tirreni: esplosione in un locale sveglia intero quartiere x.com