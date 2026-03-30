Cava de’ Tirreni il riequilibrio arriva in Regione | presentato un dossier M5S con proposte per la città

A Cava de’ Tirreni, il Movimento 5 Stelle ha presentato un dossier alla Regione con proposte specifiche per la città. Nel frattempo, nelle settimane successive, è stato annunciato il candidato sindaco, il dottor Giancarlo Accarino, che rappresenta il primo passo ufficiale di un percorso amministrativo volto a definire le priorità locali.

A pochi giorni dalla presentazione del candidato sindaco, il dottor Giancarlo Accarino, prende forma il primo atto concreto di un percorso amministrativo fondato su competenza, responsabilità e capacità di costruzione. Il Movimento 5 Stelle di Cava de’ Tirreni ha trasmesso alla Regione Campania un dossier tecnico-politico dedicato al tema del riequilibrio finanziario del Comune e alle possibili leve di intervento regionale a supporto degli enti locali, nell’ambito del percorso politico e programmatico avviato in queste settimane insieme alla coalizione. Il documento, intitolato “Cava de’ Tirreni – Riequilibrio finanziario e leve di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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