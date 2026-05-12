Premiazione del premio Paola Schiratti
Si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Paola Schiratti, rivolto alle scuole della provincia. Il riconoscimento invita gli studenti a realizzare ricerche sulla storia di genere, con l’obiettivo di scoprire e approfondire figure femminili poco conosciute o dimenticate del territorio. La premiazione ha coinvolto diverse scuole che hanno presentato lavori su questo tema.
Il Premio propone alle scuole della provincia una ricerca di storia di genere per conoscere e approfondire figure di donne poco note o dimenticate del proprio territorio. Una volta individuate, l'Associazione Le Donne resistenti APS segnala alle commissioni di toponomastica dei vari Comuni.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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