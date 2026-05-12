Premiazione del premio Paola Schiratti

Si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Paola Schiratti, rivolto alle scuole della provincia. Il riconoscimento invita gli studenti a realizzare ricerche sulla storia di genere, con l’obiettivo di scoprire e approfondire figure femminili poco conosciute o dimenticate del territorio. La premiazione ha coinvolto diverse scuole che hanno presentato lavori su questo tema.

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