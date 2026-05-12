Il marito di Barbara Corvi, indagato per la scomparsa della donna, ha dichiarato di aver dato massima disponibilità alle autorità. Durante le verifiche, ha collaborato nei prelievi del DNA e ha fornito le informazioni richieste. La sua posizione è al centro delle indagini in corso, che mirano a chiarire i dettagli sui momenti precedenti alla scomparsa. Le autorità continuano a svolgere le verifiche necessarie per fare luce sulla vicenda.

Roberto Lo Giudice, marito di Barbara Corvi (nella foto) indagato per la scomparsa della moglie avvenuta 17 anni fa, ha "dato la massima disponibilità al prelievo del DNA " per un confronto su quello di alcune cartoline a firma della donna recapitate ai figli e al centro delle indagini ora riaperte dalla Procura di Terni. Lo ha detto in un’intervista realizzata da Klaus Davi che l’ha resa nota. "L’ho sempre data in questi 17 anni. A farmi indagare e controllare. Arrestare pure. Ho dato la mia massima disponibilità e l’ho data pure oggi" ha aggiunto l’uomo già inquisito e sempre prosciolto. Il quale ha spiegato che a suo avviso la moglie "non è morta".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prelievo del Dna, Lo Giudice: "Ho dato massima disponibilità"

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