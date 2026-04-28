Preghiera del mattino 28 aprile | atto di Consacrazione all’Angelo Custode

Il 28 aprile, una preghiera del mattino invita i fedeli a rivolgersi all’Angelo Custode attraverso un atto di consacrazione. La preghiera chiede protezione dagli intercessori celesti e rinnova la fedeltà a Dio, menzionando il Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La suggestione di questa cerimonia si concentra sulla fiducia nella presenza e nel ruolo degli angeli come guide spirituali quotidiane.

Affidiamoci alla protezione dei nostri intercessori celesti e rinnoviamo la nostra fedeltà a Dio nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Iniziamo questo 28 aprile con il cuore colmo di speranza, mettendoci sotto l’ala protettiva di chi ci custodisce dal primo istante della vita. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). In questo nuovo giorno, celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci con fiducia alla loro protezione, cercando di imitare il loro esempio luminoso nella fede.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 28 aprile: atto di Consacrazione all’Angelo Custode Notizie correlate Preghiera del mattino, 2 Aprile 2026: chiediamo il dono della perseveranza nella preghieraIn questo Giovedì Santo: riscopriamo la forza della preghiera del mattino per affrontare la giornata ed iniziare il Triduo Pasquale, chiedendo a... Preghiera del mattino, 28 Marzo 2026: chiediamo di essere liberati da ogni maleIniziamo questo sabato con la preghiera del mattino per lasciarci guidare, affidando ogni nostra speranza sotto lo sguardo materno di Maria. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo Miracolo della Beata Vergine della Ghiara: il 28 aprile una veglia di preghiera; Sarah Mullally a Roma dal 25 al 28 aprile: udienza con Leone XIV, Sant’Ignazio e Sant’Egidio; Di Bella sul 28 su Tv 2000 - Guida TV. Preghiera del mattino, 27 aprile: Spirito Santo, illumina e guida il mio camminoInizia con la preghiera del mattino dedicata allo Spirito Santo per affidargli la tua giornata, per ricevere forza, pace e luce interiore. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 26 aprile: affidiamo la nostra giornata alla Santissima TrinitàInizia con la preghiera del mattino per lodare la Santissima Trinità per chiedere umiltà, servizio e la forza di cercare il Regno dei Cieli. lalucedimaria.it Buongiorno con il Vangelo di oggi PREGHIERA DEL MATTINO Signore, tu solo sei il Buon Pastore e il vero re. La tua corona fu una corona di spine, il tuo scettro un simbolo di sacrificio. Concedici la grazia di usare il nostro potere al servizio del prossim - facebook.com facebook Impiccato Amer #Ramesh, di appena 18 anni, giovane oppositore beluci. È stato impiccato questa mattina all'alba, nell'ora della prima preghiera del mattino, al grido di Allahu Akbar, nel carcere di #Zahedan, #Iran. Era stato condannato a morte per "ribellione x.com