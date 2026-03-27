Terrore nella notte 18enne accoltellato è grave

Nella notte di giovedì 26 marzo, un giovane di 18 anni è stato ferito da un coltello e trasportato in ospedale in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta in un'area urbana e le forze dell'ordine stanno conduce indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'episodio o sui responsabili.

Una notte di paura quella di giovedì 26 marzo. Un giovane 18enne è stato accoltellato e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale. L'episodio si è verificato a Cinisello Balsamo, nella tarda serata, in via Garibaldi, e la polizia è ancora al lavoro per chiarire le dinamiche della violenta aggressione. Secondo quanto riferisce MilanoToday tutto è cominciato intorno alle 21. Il ragazzo è stato infatti raggiunto da almeno due coltellate: una all'addome, la più preoccupante, e una alla mano sinistra, nel probabile tentativo di difendersi dalla lama. Immediatamente sono starti allertati i soccorsi e sul posto è giunta a sirene spiegate un'ambulanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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