Nella notte tra l’11 e il 12 maggio a Prato, un giovane di 23 anni è stato accoltellato in piazza Mercatale. L’uomo è stato trasferito in ospedale e si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono stati fermati alcuni sospetti, che sono stati portati in custodia dalle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel quartiere.

PRATO – Violenta aggressione a Prato nella notte fra l’11 e il 12 maggio 2026. Un ragzzo di 23 anni, italiano, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato lin piazza Mercatale intorno alle 1.30. Da quanto ricostruito il 23enne è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato sul posto e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano, incodice rosso. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli agenti sono riusciti a rintracciare i due aggressori, un italiano e un sudamericano, che sono stati arrestati. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: accoltellato nella notte in piazza Mercatale, è gravissimo. Arrestati gli aggressori

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