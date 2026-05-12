Nella notte a Prato, in piazza Mercatale, un giovane di 23 anni è stato ferito al petto con un coltello mentre cercava di difendere una collega da un’aggressione. L'episodio è avvenuto nel centro cittadino e ha portato all'arresto di due giovani, accusati di aver aggredito e ferito il ragazzo. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le forze dell'ordine intervenute sul posto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nella notte in piazza Mercatale. Dramma nella notte a Prato, dove un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al petto dopo aver cercato di difendere una collega durante un’aggressione avvenuta nel centro cittadino. Il giovane si trova ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale. La polizia ha fermato due sospettati, un italiano e un sudamericano. Uno dei due, secondo quanto emerso, sarebbe minorenne e avrebbe circa 16 anni. Entrambi sono accusati di essere coinvolti nell’episodio, che gli investigatori stanno trattando come un tentato omicidio. Le molestie alla collega e la richiesta di denaro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Prato, difende una collega dalle molestie e viene accoltellato: fermati due giovani

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