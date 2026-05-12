Prato difende la collega dalle molestie | accoltellato Italiano di 23 anni in fin di vita arrestati gli aggressori
Nella notte a Prato, un giovane di 23 anni è stato ferito con un'arma da taglio in piazza Mercatale. L'aggressore è stato arrestato poco dopo e l'uomo è stato soccorso dai sanitari, ma versa in condizioni critiche. L'episodio è avvenuto dopo una discussione tra il 23enne e alcuni uomini, che sono stati fermati dalle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.
Un 23enne italiano è ricoverato in in fin di vita dopo essere stato accoltellato la notte scorsa in una strada di Prato, in piazza Mercatale, nel centro. Il giovane sarebbe stato colpito con diversi fendenti da due ragazzi, un italiano e un sudamericano, nel tentativo di difendere una sua collega molestata dagli aggressori. Accoltellato di notte L'accoltellamento è avvenuto verso le 1,20. Da quanto ricostruito il 23enne è andato in arresto cardiaco a causa delle emorragie ma i sanitari del 118 lo hanno rianimato sul posto e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, in codice rosso. La prognosi è riservata.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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