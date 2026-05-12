Prato difende la collega dalle molestie | accoltellato Italiano di 23 anni in fin di vita arrestati gli aggressori

Nella notte a Prato, un giovane di 23 anni è stato ferito con un'arma da taglio in piazza Mercatale. L'aggressore è stato arrestato poco dopo e l'uomo è stato soccorso dai sanitari, ma versa in condizioni critiche. L'episodio è avvenuto dopo una discussione tra il 23enne e alcuni uomini, che sono stati fermati dalle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

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